زراعة الوادي الجديد: الحصول على تراخيص حظائر ماشية والمرور علي مزارع الماشية والدواجن

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، برئاسة المهندس محمد هلالى، تواصل توفير وإستخراج تراخيص حظائر الماشية بالإضافة إلى المرور علي مزارع الماشية والدواجن، تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة لفتح آفاق جديدة للإستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني.

وقال المرسي، أنه تم الحصول علي عدد 130موافقة لتراخيص حظائر الماشية، وعدد 105 ترخيص لتشغيل حظائر الماشية، بالإضافة إلى الحصول عدد 11 موافقة لعنابر دواجن، واستخراج 21 ترخيص تشغيل لعنابر الدواجن، بجانب إجراء 80 معاينة فنية لمشروعات الإنتاج الحيواني.

وأضاف أن مسؤولين إدارة الإنتاج الحيواني، يواصلون المرور علي مزارع الماشية والدواجن المرخصة والغير مرخصة والتفتيش علي ترخيص التشغيل، وتوجيه إنذارات والتنبية علي أصحاب المزارع غير المرخصة والتوجه للإدارة الزراعية التابعين لها لإستخراج رخصة تشغيل، وتوجيه المزارعين بأهمية الترخيص والحصول الموافقات الفنية لعنابر الدواجن وحظائر الماشية.