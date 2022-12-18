الجزار وأبو الغيط يشهدان افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الإسكان العربي السابع

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شهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الإسكان العربي السابع.

ويُعقد المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة".

وتشارك في المعرض، الوزارات والجهات المعنية بالإسكان والتعمير في البلدان العربية، وذلك بهدف عرض أهم مشروعات التخطيط العمراني التي تعكس قدرات الدول على بناء أنظمة مدن ذكية ومستدامة.

ويعقد المؤتمر، على هامش الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ويضم وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعماله على مدى يومين.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة فرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواكبة التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، بالإضافة إلى طرح كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا البناء الذكي والبنية التحتية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات.

ويسعى أيضا إلى رصد دور الحكومات في الارتقاء والنهوض بجودة الحياة للشعوب من خلال تسليط الضوء على أفضل التجارب للمدن الذكية والمستدامة، كما يهدف إلى إرساء معايير جودة الحياة في ضوء جعل المدن أكثر استدامة والقدرة على المنافسة وتلبية الطلب على السكن الملائم وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.