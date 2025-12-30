وفاة 11 مواطنا بأكثر من 10 حوادث سير في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدفاع المدني السوري وفاة 11 مواطنا وإصابة تسعة آخرين في أكثر من 10 حوادث سير شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء .

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي:"استجابت فرقنا لأكثر من 10 حوادث سير منذ صباح اليوم وحتى منتصف النهار بينها ثلاثة حوادث مأساوية في عموم سوريا أدت لوفاة 11 مواطناً وإصابة تسعة آخرين".

وأضاف :"عملت فرقنا على نقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم ونقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية لتسليمها لذويهم أصولاً وأزالت أثار الحوادث وأمنت المكان".

ودعا الدفاع المدني السائقين في ظل الظروف الجوية السائدة إلى ضرورة تخفيف السرعة خاصة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق لتجنب حالات الانزلاقات على الطرقات، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج.



