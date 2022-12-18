إسرائيل ترحل ناشطا حقوقيا فلسطينيا من القدس إلى فرنسا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية رحلت الناشط الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري من القدس إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.

وقال بيان صادر عن نادي الأسير، إنه تم ترحيل الحموري منتصف الليلة الماضية إلى فرنسا رغم أن الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد بما في ذلك الاعتراض على سحب هويته المقدسية.

واعتبر البيان أن قضية الحموري "أثبتت مجددا فشل المنظومة الدولية في حماية الشعب الفلسطيني كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحق في المواطنة".

وأبلغت السلطات الإسرائيلية في 30 من الشهر الماضي الحموري، الذي كان في حينه رهن الاعتقال الإداري، أنه سيتم إبعاده إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية الأمر الذي اعترض عليه الناشط الفلسطيني.

وفي الخامس من الشهر الجاري انتهى أمر الاعتقال الإداري بحق الحموري، وقررت محكمة إسرائيلية في اليوم التالي بعد جلستي محكمة عقدتا له، الإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته.

والحموري محام وناشط حقوقي، أمضى ما مجموعه أكثر من تسعة أعوام في سجون إسرائيل وتم إعادة اعتقاله في شهر مارس الماضي إداريا، علما أنه يحمل الجنسية الفرنسية.