مرتضى منصور: «مصر قادرة على تحقيق إنجاز المغرب بالمونديال في حالة تطهير الإعلام»

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن المنتخب المصري قادر على تحقيق إنجاز مماثل لـ المغرب في كأس العالم، حال تطهير المنظومة الإعلامية والتحكيمية في الكرة المصرية.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أبارك للمنتخب المغربي تحقيقه المركز الرابع في المونديال، ومصر قادرة على تكرار ذلك الإنجاز حال تطهير المنظومة الإعلامية والتحكيمية».

وتابع رئيس الزمالك: «التحكيم هذا الموسم وحش ومحصلش أي تطوير مع الإنجليزي كلاتينبرج، وشوبير هو اللى بيختار الحكام ورد فعلنا؟ لكل مقام مقال».

وتطرق للحديث عن المنافسة بين الأهلي والزمالك في الدوري، قائلا: «الفرق بيني وبين الأهلي نقطتين ولسه هلاعبه ماتشين، وقلت كده لفيريرا، يبقى الجمهور يدعم ولا يقطع في اللعيبه؟».

وأتم منصور: «أنا بحاسب فيريرا نهاية الموسم مش بالقطعة، ولا بالماتش ومش كل ربع ساعه هقيمه».