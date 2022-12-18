السعودية تتيح لمواطنيها دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن جميع مواطنيها متاح لهم دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة، لأداء مناسك العمرة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات للراغبين في مختلف دول العالم، بزيارة بيت الله الحرام.

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه يمكن تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضافت الوزارة أن "التأشيرة الشخصية" تمكن صاحبها دخول المملكة لعدة مرات أو لمرة واحدة، وإصدارها لسفرة واحدة أو متعددة.

وتتيح أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والمواقع الدينية والمعالم التاريخية، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن المملكة.

كما تمتد صلاحيتها المخصصة لسفرة واحدة حتى 90 يومًا، بمدة مماثلة للإقامة، فيما تكون صلاحية التأشيرة متعددة السفرات 365 يوما، بمدة إقامة 90 يوما.

في السياق، أوضحت الخارجية السعودية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات".

وأضافت أنه من خلال خدمة الأفراد في المنصة، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ثم يتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية".