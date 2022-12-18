وزارة النقل لـ المواطنين: لا تلقوا المخلفات والقمامة على شريط أو حرم السكة الحديد

واصلت وزارة النقل حملتها الموسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، حيث ناشدت المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، مطالبة الركاب والمواطنين بتجنب السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.



وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه السلوكيات قد تتسبب في حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين، وإتلاف للمتلكات العامة، وتعطيل لمسير القطارات، وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل، والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كل عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة للركاب.



وأضافت الوزارة أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة، وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تسبب أضرارا جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.