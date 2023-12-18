مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بالغربية

لقي 4 أشاخاص مصرعهم؛ إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة نقل تقيل "تريلا" محملة بالطوب الأحمر، وذلك في الطريق الدولي المار بمركز قطور التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقلهم لمشرحة المستشفى العام بقطور.



تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع 4 أشخاص؛ إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة نقل تقيل "تريلا" محملة بالطوب الأحمر.



وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كل من "علاء حامد"، في العقد الرابع من عمره، و"محمود أحمد"، في العقد الرابع من عمره، و"محمد حامد"، في العقد الرابع من عمره أيضا، و"مصطفى مجدي"، في العقد الثالث، وجميعهم من مركز الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ.



وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قطور العام، وتم رفع آثار الحادث تيسيرآ لحركة المرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.