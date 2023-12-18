وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: إيران تموّل حماس وحزب الله والحوثيين

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إيران بتمويل حركة حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.



وأكد غالانت في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن مواجهة حماس ستستغرق وقتا.



وأضاف "نجحنا في تدمير البنى التحتية لحماس ، ونواصل مهاجمة معاقلها في غزة".



من جانبه، أشار أوستن، أن واشنطن تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي، على "موقف واشنطن بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".



وأضاف أن واشنطن تدعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة، مشددا على "ضرورة مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع".