 وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: إيران تموّل حماس وحزب الله والحوثيين - بوابة الشروق
الإثنين 18 ديسمبر 2023 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: إيران تموّل حماس وحزب الله والحوثيين

آية صلاح
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:16 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:16 م
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إيران بتمويل حركة حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.

وأكد غالانت في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن مواجهة حماس ستستغرق وقتا.

وأضاف "نجحنا في تدمير البنى التحتية لحماس ، ونواصل مهاجمة معاقلها في غزة".

من جانبه، أشار أوستن، أن واشنطن تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، على "موقف واشنطن بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".

وأضاف أن واشنطن تدعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة، مشددا على "ضرورة مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك