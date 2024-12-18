مهرجان القاهرة للفيلم القصيرة ينظم ندوة لصناع الأفلام بسينما الهناجر

نظم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، ندوة نقاشية لعدد من الأفلام المشاركة في الدورة السادسة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، منها أفلام "أبويا" للمخرجة كارما الصعيدي، و"العربية الألماني" للمخرج عمر علي، و"حُر" للمخرج يوسف شرشر، و"١/٢ فيتو" إخراج مصطفى حجاج.

بدأت الندوة بعرض سريع للأفلام وصناعه، وقام الناقد السينمائي ومدير الندوة أحمد سعد الدين بعرض لأفكار الأفلام ورؤية المخرجين لها .

كما ناقش الحاضرون في الندوة عدد من القضايا المهمة التي تم عرضها وطرحها من خلال أفلامهم القصيرة، من بينها العنف ضد المرأة وتأثيره على المجتمع، بالإضافة إلى علاقة الدكتور النفسي بالمريض والتأثير العكسي الذي يحدث بينهما.

وطرح المتحدثون بالندوة قضية الغربة، والصعوبات التي يواجهها المغترب وتأثيرها على عائلته، بالإضافة إلى فكرة وصول الشخص إلى أهدافه بكل الطرق والأساليب.

واختتمت الندوة بالحديث عن قصة الفيلم القصير حُر، وقصته التي تتمثل في رحله صعود مغني الراب ونظرة العائلة للمغني.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس وخمس مسابقات في مجالات فنية مختلفة.