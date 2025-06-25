مطاردة شرطية بشرق فرنسا تسفر عن وفاة شخصين

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انتهت مطاردة قامت بها الشرطة البلجيكية في شرق فرنسا، بوقوع حالتي وفاة.

وقالت قوات الدرك الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه بالقرب من بلدة انجيفلر الصغيرة، شمال مدينة ميتس وبالقرب من الحدود الألمانية، توقفت السيارة التي كانت تلاحقها الشرطة.

ويتردد أن أحد ركاب السيارة فر، وتعقبه رجل شرطة سيرا على الأقدام. واصطدمت سيارة بالاثنين، مما أودى بحياتهما.

ولم يقل متحدث باسم قوات الدرك الفرنسية في البداية سبب مطاردة الشرطة البلجيكية للمشتبه بهم.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، كانت الشرطة البلجيكية تشتبه في أنه يتم تهريب مخدرات في السيارة.