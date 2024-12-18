رئيسة وزراء إيطاليا تدافع عن صداقتها مع إيلون ماسك

دافعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الأربعاء عن صداقتها مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وقالت ردا على أسئلة خلال مناقشة برلمانية اعتيادية قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل هذا الأسبوع " أستطيع أن أكون صديقة لإيلون ماسك وفي نفس الوقت رئيسة الحكومة الإيطالية التي أقرت قانونا جديدا لتنظيم النشاط الخاص في الفضاء".

ويشار إلى أن ميلوني ، التي التقت أكثر من مرة بماسك منذ أن تولت حكومتها اليمينية السلطة عام 2022، حريصة على جذب الاستثمارات إلى إيطاليا. وكانت حكومة ميلوني قد وافقت هذا الصيف على إطار عمل يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة في الفضاء لكي تعمل في إيطاليا، من المتوقع أن يؤدي لضخ استثمارات بقيمة 3ر7 مليار يورو (7ر7 مليار دولار) بحلول 2026