البرلمان الأيرلندي الجديد يعقد أولى جلساته اليوم

من المقرر أن ينعقد البرلمان الأيرلندي الجديد لأول مرة اليوم الأربعاء، بعد الانتخابات التي من المتوقع أن تشهد عودة الحكومة المنتهية ولايتها مع شريك صغير جديد.

وخالف حزب "فاين جايل" وحزب "فيانا فايل"، الشريكان الرئيسيان في الائتلاف في الحكومة الأخيرة، اتجاها عالميا للناخبين الذين أطاحوا بالحكومات، وبدلا من ذلك زادوا من دعمهم في الانتخابات التي عقدت في نوفمبر الماضي، مما تركهم على بعد مقعدين فقط للحصول على الأغلبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المتوقع أن يعتمد الحزبان اللذان تشكلا من جانبين متعارضين في الحرب الأهلية الأيرلندية وشكلا الحكومة معا لأول مرة في عام 2020، على النواب المستقلين في البرلمان لتشكيل الأغلبية النهائية.

ورغم أن الحزب "الديمقراطي الاشتراكي" من يسار الوسط وحزب "العمال" لم يستبعدا نفسيهما بعد من محادثات الحكومة، فإن الزخم يتركز على المجموعة الإقليمية المكونة من ثمانية أو تسعة أعضاء مستقلين في البرلمان الأيرلندي لتشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في الأيام المقبلة قبل توقفها خلال فترة أعياد الميلاد واستئنافها في يناير المقبل.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد مجلس النواب الجديد أول جلسة له في الساعة 10:30 صباحا (1030 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، وسيصوت بالاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد للمجلس.