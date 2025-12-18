فنزويلا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان الأمريكي المستمر

تقدمت سلطات فنزويلا بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لمناقشة "العدوان الأمريكي المستمر" ضد البلاد.



نقلت ذلك وكالة "رويترز" عن رسالة دبلوماسية حصلت عليها، حيث أفادت بأن "فنزويلا تقدمت يوم الأربعاء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمناقشة 'العدوان الأمريكي المستمر' ضد البلاد".

وأضاف دبلوماسي أممي للوكالة أن الجلسة قد تُحدد يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي هذا الطلب في سياق تصعيد خطابي واستخباري متزايد. فقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين بأن الأمريكيين يستعدون لتوجيه "ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا"، قد تبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش لقمع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الفنزويلية.

وفي اليوم السابق، أعلن البيت الأبيض تصنيف قيادة فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية" وطالب بإعادة ما زعم أنه "أصول مسروقة"، وحذر من فرض حظر بحري كامل على ناقلات النفط. وقد رفضت كاراكاس هذه المطالب وأعلنت عزمها رفع القضية إلى الأمم المتحدة.



وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، نقل الصحفي تاكر كارلسون عن مشرع أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن في خطابه للأمة صباح الخميس عن " الحرب على فنزويلا". بينما أشار ترامب نفسه إلى أن خطابه القادم سيتعلق بالاقتصاد.

وشهدت الأشهر الماضية استخدام الولايات المتحدة لقواتها المسلحة مرارا لتدمير قوارب يُزعم أنها تنقل المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية، مما أدى إلى تدهور حاد في العلاقات الثنائية. ووفقا لتقارير إعلامية، سمح البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بإجراء عمليات سرية في فنزويلا لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن باستخدام منظمات إرهابية لتهريب المخدرات.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة "تستعد لبدء مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا، بما في ذلك الإطاحة المحتملة بمادورو".

وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون في وقت سابق أن واشنطن تعمل على خطط لهذا السيناريو، معتبرة أن استخدام القوة العسكرية السابق "يتوافق مع القانون الدولي". وكان ترامب نفسه قد صرح باستعداد بلاده لضرب تجار المخدرات "ليس فقط في البحر، بل وعلى البر أيضا".