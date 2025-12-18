أدلى الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الخميس، وذلك داخل لجنته الانتخابية في مدرسة سخا الإعدادية بنين بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعة، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبا وطنيا ورسالة وعي يجب أن يتحلى بها كل مواطن حريص على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في مصر، مشيرا إلى أن الانتخابات استحقاق دستوري يعكس قوة الدولة ووعي المواطنين.

وأضاف: "مشاركتنا في الانتخابات واجب وطني قبل أن يكون حقا دستوريا"، مؤكدا حرص الجامعة على نشر ثقافة المشاركة المجتمعية بين الطلاب والعاملين، وأن المشاركة في الانتخابات إحدى صور الانتماء ودعم مؤسسات الدولة والمساهمة في استكمال مسيرة النهضة والتنمية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العملية الانتخابية تشهد تنظيما متميزا داخل لجان محافظة كفر الشيخ، مشيدا بجهود القائمين على تنظيم الانتخابات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، داعيا أفراد المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ممارسة دورهم الوطني والمشاركة الفعالة، منوها بأن كل صوت يعكس مسئولية، وكل مشاركة تدعم استقرار الوطن وتعزز مسيرته نحو المستقبل.