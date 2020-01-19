 بالفيديو.. لقطات من الجو لبركان تال الثائر في الفلبين - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لقطات من الجو لبركان تال الثائر في الفلبين

لقطات من الجو لبركان تال الثائر في الفلبين
لقطات من الجو لبركان تال الثائر في الفلبين
نور رشوان
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 7:00 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 7:00 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مشاهد تم التقاطها من الجو لبركان تال الثائر في الفلبين.

وأظهرت المشاهد التي التقطت، الآثار والأضرار التي خلفها البركان بالمناطق القريبة منه، والتي غطاها بالرماد البركاني.

 


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