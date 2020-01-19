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لقطات من الجو لبركان تال الثائر في الفلبين

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مشاهد تم التقاطها من الجو لبركان تال الثائر في الفلبين.

وأظهرت المشاهد التي التقطت، الآثار والأضرار التي خلفها البركان بالمناطق القريبة منه، والتي غطاها بالرماد البركاني.