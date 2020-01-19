الجزائر تشارك في قمة الاستثمار البريطاني الإفريقي غدا بلندن

تشارك الجزائر غدا الاثنين في قمة الاستثمار البريطاني الإفريقي التي ستعقد بلندن، ممثلة بوزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي إبراهيم.

وقال بيان لوزارة الصناعة الجزائرية اليوم الأحد، إن هذه القمة تهدف إلى بحث سبل ووسائل ترقية الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والدول الإفريقية، حيث ستشكل فرصة لعرض امكانيات تطوير علاقات الأعمال والاستثمار في السوق الإفريقية أمام رجال الأعمال البريطانيين.

وأضاف البيان أن القمة ستعمل أيضا على تحديد المجالات الاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي المستدام في القارة ومنها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والمالية والمالية الخضراء والمنشآت القاعدية.

وأشار البيان إلى أن جدول أعمال هذه القمة يتضمن جلسة عامة افتتاحية وأربعة جلسات مخصصة لمواضيع المالية المستدامة والتجارة والاستثمار والقطاعات المستقبلية للنمو في إفريقيا والطاقة الخضراء والمناخ.

ومن المقرر أن يشارك وزير الصناعة الجزائري على هامش هذه القمة في لقاءات اقتصادية جزائرية - بريطانية ينظمها كل من مجلس الأعمال الجزائري البريطاني وسفارة الجزائر بالمملكة المتحدة، إضافة للقاء الاقتصادي الجزائري البريطاني رفيع المستوى واللقاء الاقتصادي " المنتدى التكنولوجي الجزائري البريطاني"، كما سيجري الوزير الجزائري محادثات مع مسؤولين سياسيين واقتصاديين بريطانيين.