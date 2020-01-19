الشعباني يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز على الأفريقي في ديربي تونس

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أشاد معين الشعباني مدرب الترجي التونسي بأداء لاعبيه عقب فوزه المثير 2 - 1 على غريمه اللدود الأفريقي اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة للدوري التونسي لكرة القدم.

وقال الشعباني في تصريحات صحفية بعد اللقاء:" كانت مباراة ديربي مثالية والأفريقي قدم أداء محترما، أضعنا الكثير من الفرص لكننا حافظنا على تركيزنا، أشكر اللاعبين على مردودهم برغم حالة الإرهاق".

وتابع الشعباني:"حققنا الفوز الذي كنا نتطلع إليه. وقمت بالتغييرات اللازمة في المباراة".

وفيما يتعلق بأداء اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني الذي كان تحت المحاصرة طوال المباراة أوضح الشعباني:" الهوني قدم أدء متميزا من الناحية التكتيكية ساعد كثيرا زملاءه رغم الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه".

أوضح الشعباني:"كنا نتوقع ان يشددوا الحصار على الهوني لذلك نجحنا في استغلال الفراغات التي توفرت لنا. ونجحنا في إيجاد الحلول".

وبهذا الفوز رفع الترجي رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة وتنقصه مبارتان فيما تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح الترجي قوة دفع هامة قبل لقائه مع ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي السبت المقبل ضمن الجولة قبل الأخير من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.