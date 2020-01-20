جلسة صلح بين صلاح واتحاد الكرة في الأنفيلد

هنأ عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، محمد صلاح نجم مصر وليفربول، على هدفه الرائع في مرمى مانشستر يونايتد.

وفاز ليفربول مساء اليوم الأحد، على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2 – 0، باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " الأنفيلد" ضمن الجولة لـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل ليفربول انتصاراته وحفاظه على صدارة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي شهدت كسر صلاح عناد شباك المان يونايتد بهدف رائع بالوقت الضائع، بعد أن عجز اللاعب عن التسجيل في شباكهم بـ4 مواجهات سابقة.

وبعد نهاية المباراة، اجتمع الجنايني بـ صلاح لتهنئته على فوز ليفربول وهدفه الرائع في شباك المان يونايتد.

وحرص رئيس اتحاد الكرة، خلال مقابلة صلاح، الاطمئنان على حالة اللاعب الفنية والبدنية.

وكان الجنايني قد توجه إلى انجلترا أمس السبت، لمشاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ومقابلة صلاح للاطمئنان على حالته.