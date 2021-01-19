الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 3 إرهابيين في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة "إرهابيين" يقومون بتوزيع ما يسمى (الكفالات) لعوائل داعش في صلاح الدين.



وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي نشره موقع وزارة الداخلية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "الإرهابيين الثلاثة مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".



وأضافت أنه تم القبض عليهم أثناء قيامهم توزيع ما يسمى بـ"الكفالات" على عوائل عصابات داعش في منطقة سليمان بيك ضمن محافظة صلاح الدين.



وأشارت إلى اعتراف المقبوض عليهم في التحقيقات بنقل المواد الغذائية والأمور اللوجستية الأخرى لعناصر عصابات داعش مقابل مبالغ مالية، لافتة إلى أنه تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.