وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا لمناقشة مجالات التعاون

استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقرالوزارة الدكتور سيريل چان نون سفير دولة ألمانيا لدي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني؛ بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.



وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالسفير الألمانى، مؤكدًا أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية كبيرة وتعاون مشترك في مختلف المجالات.



ومن جانبه أعرب السفير الألمانى عن سعادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا بشغف واهتمام السائح الألمانى بزيارة الأماكن السياحية والأثرية والثقافية ،

وأشاد الدكتور سيريل چان نون بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين بالإضافة إلى التدابير الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية،

خلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى، وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية من المدن الألمانية .



جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير في الجدول الشتوي الحالي 11 رحلة أسبوعيا إلي المانيا بمعدل 5 رحلات أسبوعيا إلى فرانكفورت و3 رحلات أسبوعياً إلى برلين و3 رحلات أسبوعيا إلي ميونيخ ،



كما تسيّر شركة «أير كايرو» رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر ترتفع تدريجياً الي ٨ مطارات المانية اخري مع بداية صيف ٢٠٢١ ..



فيما تسير «لوفتهانزا» الألمانية رحلات إلى القاهرة، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، والشركتين أيضا أعضاء في تحالف ستار العالمى والذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.