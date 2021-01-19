قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن بدء عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا مرتبط بالتكنولوجيا واللوجستيات من؛ تجهيز المراكز وتوريد الجرعات اللازمة.

وأعلن صلاح، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، عن إطلاق الموقع المخصص لحجز لقاحات كورونا خلال أيام، مشيرًا إلى تخصيص 3 طرق للوصول إلى المواطنين.

وأضاف أن الطريقة الأولى تشمل دخول المواطن إلى الموقع الإلكتروني والإجابة على مجموعة من الأسئلة الشخصية والطبية، لتحديد الأولويات في الحصول على اللقاح، موضحًا أن المواطن يحصل بعد ذلك على الكود الخاص به.

وأشار مستشار وزيرة الصحة إلى التواصل مع المواطن بعد ذلك من خلال رسالة نصية، أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي «واتساب»، لإرسال الرسالة الخاصة بالموافقة على الطلب.

وأوضح أن الطريقة الأخرى التواصل عبر رقم خدمة العملاء 15335، لتسجيل البيانات والحصول على الكود، مضيفًا أن الطريقة الثالثة ستكون عبر أماكن تعلن عنها الوزارة في المستشفيات لتسجيل المواطنين أصحاب الأولوية.