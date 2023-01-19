 العراق: سياستنا الخارجية تستند إلى التقريب بين دول الجوار - بوابة الشروق
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العراق: سياستنا الخارجية تستند إلى التقريب بين دول الجوار

وكالات:
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 8:51 م
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن سياسة بلاده الخارجية تستند إلى تقريب وجهات النظر بين دول الجوار واعتماد مبدأ الحوار، مشيراً إلى أن العراق يراقب عن كثب الوضع الأمني في سوريا.

وأضاف حسين خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا على هامش مُؤتمر "دافوس"، أن هذه السياسة تحرص على "أمن وإستقرار المنطقة، الذي ينعكس على أمن دول العالم"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن "هناك تفاعل كبير بين الأمن داخل العراق والأمن في المنطقة"، مضيفاً أن "العراق يراقب عن كثب الوضع الأمني في سوريا"، وأن "أي زعزعة للوضع داخل سوريا سيؤثر سلباً على أمن العراق والمنطقة".

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