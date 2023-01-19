 تحرير 34 مخالفة على المخابز البلدية والأسواق بملوي في المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 34 مخالفة على المخابز البلدية والأسواق بملوي في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 1:42 م

حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، 34 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق العامة والمخابز البلدية داخل دائرة المركز بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 34 مخالفة تموينية.

وجاءت المخالفات ما بين "عدم الإعلان عن الأسعار – عدم الاحتفاظ بشهادة صحية – عدم الاحتفاظ بفواتير رسمية – نقص وزن – عدم إعطاء بون – عدم نظافة أدوات العجن – والبيع بأزيد من السعر المقرر" .

كما تم ضبط نصف طن من الدقيق الحر، وتحرير محضر حيال المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.


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