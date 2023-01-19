كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد

دعت أوكرانيا، اليوم الخميس، 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد» الألمانية الصنع، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز ليوبارد.

وقال زيلينسكي خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو: «هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن، عندما يقول أحدهم (سأعطي دبابات إذا يفعل ذلك طرف آخر)، لا أعتقد أنّ هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها».

وصرح مصدر حكومي في برلين لـ«رويترز» أن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا، إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل، فيما لا يزال الشركاء في حلف شمال الأطلسي غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.

وطلبت أوكرانيا تزويدها بأسلحة غربية حديثة، خاصة دبابات المعارك الثقيلة، حتى تتمكن من استعادة الزخم بعد تحقيق بعض النجاحات في ساحة المعركة في النصف الثاني من عام 2022 في مواجهة القوات الروسية.

من جهته، حذر الكرملين، اليوم الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية، سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي».