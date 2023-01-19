أستراليا الغربية تعتزم حظر الرموز النازية بعد خطوات مماثلة في ولايات أخرى

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قالت حكومة ولاية أستراليا الغربية الأربعاء إنها ستقدم تشريعا لحظر عرض الرموز النازية ، بما في ذلك الصليب المعقوف ، بعد خطوات مماثلة في ولايات أسترالية أخرى.

وقال المدعي العام للولاية، جون كويجلي، إن التشريع المزمع سيجرم عرض وحيازة الرموز النازية، ويمتد إلى عرض وشم هذه الرموز، في ظروف معينة.

وأضاف كويجلي أن حكومة رئيس وزراء "أستراليا الغربية" مارك ماكجوان أقرت بأن هناك أغراضا مشروعة لعرض بعض الرموز في ظروف مثل الأغراض التاريخية والتعليمية و "الدينية الحقيقية".

وأوضح كويجلي في بيان: "لن تتسامح حكومة ماكجوان مع جماعات الكراهية التي تسعى إلى نشر الخوف والانقسام والعنف في مجتمعنا متعدد الثقافات".

وتابع: "سنواصل العمل مع مجموعات أصحاب المصلحة أثناء صياغة القوانين الجديدة لضمان تحقيق التوازن الصحيح بين حظر السلوك المسيء والحفاظ على الاستخدامات المشروعة للصليب المعقوف".

وأصدرت ولايتا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز في شرق البلاد تشريعا لتجريم عرض الرموز النازية بما في ذلك الصليب المعقوف النازي بينما أعلنت كوينزلاند وتسمانيا عن نيتهما أن تحذو حذوهما.