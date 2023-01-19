«أير كايرو» تشارك في معرض مدريد للترويج لمناطق الجذب السياحي في مصر

تشارك شركة (أير كايرو) في فعاليات معرض Fitur بالعاصمة الاسبانية (مدريد) والتي بدأت أعمالها اليوم /الأربعاء/ للترويج لمناطق الجذب السياحي في مصر، حيث تم التواصل مع العديد من وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات للترويج لخطط الشركة من أسبانيا إلى مناطق الجذب السياحي.

جدير بالذكر أن (أير كايرو) أعلنت عن جدول رحلاتها خلال صيف 2023، حيث تقوم (أير كايرو) بالتشغيل من 5 نقاط داخل أسبانيا إلى الأقصر وأسوان والقاهرة، وهي برشلونة، فالنسيا، مالاجا، بلباو، بواقع رحلة أسبوعيا من كل نقطة ورحلتين من مدريد.

وتأتي الزيادة والتوسع في التشغيل في ظل زيادة الطلب على الرحلات من أسبانيا وتزامنا مع خطة تنشيط السياحة إلى المقاصد السياحية في مصر.

كما تقوم (أير كايرو) بالتشغيل إلى نقاط أسبانيا بأحدث الطائرات من الجيل الجديد من طراز ايرباص 320، حيث أنها من أحدث الطائرات في المحافظة على البيئة، وتقوم حاليا بتنويع طرازات الطائرات لديها لتقديم خدمة أفضل لعملائها.