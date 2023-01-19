إسرائيل تتعهد بإرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا

تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين لأوكرانيا بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية، مع تركيز على استعادة البنية التحتية للطاقة وتوفير المعدات الطبية، حسبما قال بعد الاتصال بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا.



كما ذكر كوهين أنه سيعيد افتتاح السفارة الإسرائيلية في كييف بالكامل خلال 60 يوما، بعد المحادثة الأولى بين الوزيرين منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين في نهاية العام الماضي.



وقد يخطط كوهين أيضا لزيارة أوكرانيا في المستقبل القريب، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن كوهين وافق على دعوة كوليبا للسفر إلى أوكرانيا، إلا أن متحدثا باسم وزارة الخارجية لم يؤكد التقارير في البداية.



ولم يتوجه أي مسؤول إسرائيلي كبير إلى أوكرانيا في زيارة رسمية منذ غزت القوات الروسية البلاد قبل نحو 11 شهرا.



وتحدث كوهين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بداية يناير مما أثار مخاوف من احتمالية أن تدرس إسرائيل تغيير سياستها.



وأضاف كوهين أن الحكومة ستدلي بتعليقات أقل بشأن الصراع في أوكرانيا في المستقبل.



وحافظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فترات ولايته السابقة.