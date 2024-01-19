ضبط متهم بحيازة 150 طربة حشيش و28 كيلو هيدرو مخدر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل؛ لاتهامه بحيازة 150 طربه لمخدر الحشيش، تزن 15 كيلو جرام، و28 كيلو جرام لمخدر الهيدرو؛ بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، والهيدرو، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.