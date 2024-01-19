إصابات بالرصاص وحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت

أصيب، فجر اليوم الجمعة، مواطنان بالرصاص الحي، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرا، وسط إطلاق للقنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي، مشيرين إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بثلاث رصاصات حي في القدم والوجه، وأصيب آخر بالبطن، نقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، عولجت ميدانيا، عقب إطلاق القنابل الغازي المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين.