الأمم المتحدة: نساء وفتيات غزة يواجهن معاناة مُهينة تحت وطأة النزوح

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن النساء والفتيات بقطاع غزة يواجهن "معاناة مُهينة" تحت ظروف النزوح القاسية والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" عبر منصة إكس، ذكر فيه أن "الفلسطينيين يُقتلون يوميًا في غزة".

وأوضح مكتب "أوتشا" أن "الناجين (من القصف الإسرائيلي) يعانون من الجوع"، وأن المساعدات التي تصل قطاع غزة المحاصر "غير كافية".

وشدد المكتب الأممي على أن النساء والفتيات في غزة يواجهن "معاناة مُهينة" في ظل النزوح المتكرر الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي عليهم تحت طائلة القصف.

وحذر "أوتشا" من أن استمرار الحصار الإسرائيلي والإصرار على منع إدخال الوقود يهدد بوقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، يوجه الجيش الإسرائيلي إنذارات شبه يومية لمناطق واسعة في القطاع.

وذكر "أوتشا" في تقرير سابق، أن "الناس باتوا محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما بات 82% من مساحة قطاع غزة واقعا داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح".

ويعاني القطاع كارثة إنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس، ومنعت إدخال الإمدادات من غذاء ودواء ومساعدات ووقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.