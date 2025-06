أفادت وسائل إعلام هندية، بإلغاء 3 رحلات، جراء حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الهندية، بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد.

وأشار موقع «تلجراف الهند»، مساء الخميس، إلى إجبار إحدى الرحلات الثلاث على العودة، بعد حادث تحطم الطائرة المدنية.

VIDEO | Three Chennai-Ahmedabad flights have been cancelled, and one was forced to return after the Ahmedabad plane crash.#planecrash #AhmedabadPlaneCrash



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/iRcL0eXBWG