مصر تتقدم على الكونغو 16-11 في الشوط الأول بأمم إفريقيا لليد

تقدم منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور على منتخب الكونغو برازافيل بنتيجة 16-11 في الشوط الأول للقاء المقام مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة العالم وأولمبياد باريس 2024 والمقامة باستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر استهل مشواره بالبطولة بالتفوق على منتخب غينيا بنتيجة بنتيجة 33-15.

ويلتقي الفراعنة مع الكاميرون يوم الأحد القادم في ختام دور المجموعات حيث يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غينا والكونغو والكاميرون.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر “البلد المستضيف وحامل اللقب”، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.