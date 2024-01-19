فيديو - صلاح يطمئن الجماهير على إصابته

حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على طمأنة الجماهير المصرية بشأن الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا.

وظهر محمد صلاح في مقطع فيديو بعد مباراة مصر وغانا، حيث كان يمر أمام منطقة الصحفيين مبتسمًا، ويسير بشكل طبيعي على قدميه.

ووجه مراسل قناة أون تايم سبورتس سؤالًا لمحمد صلاح، حيث قال له "انت كويس يا صلاح؟"، ورد عليه الفرعون قائلًا: "اه، الحمد لله".

وكان محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر قد أكد في تصريحات رسمية أن استبدال محمد صلاح في مباراة مصر وغانا جاء بسبب شعوره بسبب آلام في العضلة الخلفية.

وأشار طبيب منتخب مصر إلى أن صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يخضع لفحوصات في الوقت الحالي، من أجل التعرف بشكل أدق على طبيعة الإصابة، ومدة الغياب.

وتعادل منتخب غانا مع نظيره مصر بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب فيليكس بواني، لحساب الجولة الثانية من كأس إفريقيا.