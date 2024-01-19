ميدو: صلاح خارج حسابات فيتوريا أمام كاب فيردي

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك الأسبق أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر لن يشارك في مباراة الفراعنة المقبلة أمام كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صلاح تعرض للإصابة في الدقيقة 20 من مباراة مصر وغانا، ولذا قام أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي بإجراء عمليات الإحماء، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 45".

وأضاف: "إصابة محمد صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وهذه الإصابة تبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام كحد أدنى، لذا سيكون خارج حسابات فيتوريا أمام كاب فيردي".

وكان محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر قد أكد في تصريحات رسمية أن استبدال محمد صلاح في مباراة مصر وغانا جاء بسبب شعوره بسبب آلام في العضلة الخلفية.

وأشار طبيب منتخب مصر إلى أن صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يخضع لفحوصات في الوقت الحالي، من أجل التعرف بشكل أدق على طبيعة الإصابة، ومدة الغياب.

وتعادل منتخب غانا مع نظيره مصر بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب فيليكس بواني، لحساب الجولة الثانية من كأس إفريقيا.