الحكومة الفلسطينية: الإداراة الأمريكية تفتقد النية الصادقة تجاه إقامة دولتنا المستقلة

علق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إبراهيم ملحم، على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حول معارضته إقامة دولة فلسطينية، بقوله خلال المؤتمر الصحفي مساء الخميس «لن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي».

وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، إن تصريحات نتنياهو؛ تعكس أحلام التوسعات الإسرائيلية في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى مجاهرة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في وقت سابق؛ بضرورة حسم الصراع ورفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه التاريخية.

وأضاف أن الاحتلال يمارس جرائم القتل والإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في محاولة لإثناء الشعب عن مواصلة نضاله المشروع بالدفاع عن أرضه ووطنه وحقه بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مؤكدا أن «تلك التهدايدات والمجازر المروعة لن تفتَّ من عضد الفلسطينيين».

وأكد أن الوعود الأمريكية حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية بعد ضمان تطبيع إسرائيل «تاتي في إطار المتاهة التي جرت أمريكا المنطقة إليها وهي عملية إدارة السلام وليس تحقيقه»، متابعا: «إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تحقيق السلام كان عليها أن توقف حرب الإبادة وتلجم شهوة القتل الصهيونية وتوقف دعم الاستيطان وتعترف بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس».

وأوضح أن التوجهات الأمريكية طيلة العقود الثلاث الماضية من المفاوضات للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني؛ لا تبعث على التفاؤل في ظل افتقاد الإدارات الأمريكية المتعاقبة النية الصادقة تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا سيما أيضا في ضوء مشاركة الإدارة الحالية بمجازر الإبادة الجماعية ضد شعب غزة.