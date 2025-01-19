وزير التموين: قياس نسبة الفقر معيار جديد لتحديد استحقاق الدعم السلعي

قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قياس نسبة الفقر هو أحد المعايير الجديدة التي سيتم وضعها لتحديد استحقاق الدعم السلعي على بطاقة التموين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن لجنة العدالة الاجتماعية تنعقد للنظر في المعايير القائمة لاستحقاق الدعم بفلسفة مختلفة تركز على «المستحق للدعم وليس فلسفة الحذف».

ورد على حول حذف أصحاب السيارات الحديثة بعد موديل 2017 من منظومة الدعم، قائلا: «لا نحذف لا موديلات 2017 أو حتى حسب السعة اللترية، هذه الشروط كانت موضوعة في 2019 وكان وقتها السيارة إنتاجها حديث الإنتاج؛ لكن عندما نطبق هذا الكلام الآن أو بعد عامين أو ثلاثة، سيكون مر على السيارة 10 سنوات، وستكون بالتالي قديمة».

وأضاف أن المعايير الجديدة ستكون «متحركة» وسيتم الإعلان عنها للمواطن بعد دراستها من قبل جميع الوزارات المعنية، بحيث تكون عبارة عن «نسب وليست أرقاما جامدة، وعامان قبل استحقاق الدعم، وقيمتها عدد معين من مضاعفات الحد الأدنى للدخل، بما يجعلها متحركة وقابلة للدخول والخروج منها».

وأوضح أن نصيب الدعم التمويني في الموازنة يبلغ 135 مليار جنيه، ويمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم البالغة 635 مليار جنيه، موضحا أن الدعم في واقع الأمر 235 مليار جنيه؛ وليس 135 مليار جنيه؛ لأن المواطن يحصل على دعم على رغيف الخبز وآخر على السلع.

ونوه أن قيمة الدعم السلعي للفرد «50 جنيها» على بطاقة التموين كانت تمكن المواطن من الحصول على زجاجة زيت وسكر وكيس مكرونة؛ لكن التكلفة الحقيقية لهذه السلع تعادل 100 جنيه تقريبًا.

وأشار إلى أن نفس الأمر ينطبق على دعم الخبز في الموازنة، والذي يبلغ 94 مليار جنيه، في حين تتحمل الدولة فعليا فارق التكلفة؛ نتيجة تغير الأسعار، متوقعا أن يرتفع هذا الدعم إلى 100 مليار جنيه على الأقل في الموازنة الجديدة.