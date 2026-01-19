مسئولون أفغان: مقتل وإصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار في فندق بوسط كابول

أفاد مسئولون أفغان، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، إثر انفجار وقع في فندق بوسط كابول، اليوم الاثنين.

ولا يزال السبب وراء وقوع الانفجار مجهولا.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، أن الانفجار وقع في فندق بمنطقة "شهر نو"، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قاني، إن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإن التحقيق جارٍ لمعرفة سببه، ولم يوضح أي منهما تفاصيل بشأن عدد الضحايا.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية التلفزيونية المحلية، تم تصويرها من خلال زجاج سيارة أمامي، أشخاصا في الشارع يتصاعد خلفهم الدخان والغبار.