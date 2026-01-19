برلين ترفض تهديد ترامب بفرض جمارك عقابية على ألمانيا وسبع دول أوروبية

رفضت الحكومة الألمانية، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على ألمانيا وسبع دول أوروبية أخرى في سياق الخلاف بشأن مستقبل جزيرة جرينلاند، واعتبرت الحكومة الألمانية هذا التهديد "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس في برلين، اليوم الاثنين، إن ترامب "يُصَعِّد النزاع من خلال هذه التهديدات التجارية".

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك فائز في مثل هذا النزاع التجاري، وأن الأوروبيين مصممون على الرد بإجراءات مضادة فعّالة تشمل فرض رسوم مضادة.

وتابع كورنيليوس، في المؤتمر الصحفي للحكومة الاتحادية:"سنعد أيضًا لمزيد من الإجراءات المضادة على صعيد السياسة الاقتصادية إذا دعت الحاجة، وإذا لزم الأمر، سيكون ذلك أيضا بدءًا من فبراير المقبل".

وأردف: "هناك اتفاق واسع النطاق على هذا الأمر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكان ترامب، أعلن مساء أول أمس السبت عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع السلع الواردة من ألمانيا، إضافة إلى الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، اعتبارًا من أول فبراير المقبل، على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 25 بالمئة بدءًا من أول يونيو المقبل.

وكتب على منصته "تروث سوشيال"، أن هذه الرسوم المتدرجة ستظل سارية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والشامل لجرينلاند".

وتسعى الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، إلى ضم جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك إلى الولايات المتحدة.