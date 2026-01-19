 منظمو دافوس:عراقجي لن يشارك في المنتدى الاقتصادي بسبب قمع المتظاهرين في إيران - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 3:27 م القاهرة
منظمو دافوس:عراقجي لن يشارك في المنتدى الاقتصادي بسبب قمع المتظاهرين في إيران

دافوس (سويسرا) - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 2:12 م

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لن يشارك في المنتدى بسبب "القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران".

وقالت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، في منشور على تطبيق إكس: "على الرغم من أنه قد تم دعوة عراقجي في الخريف الماضي، فإن الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية تعني أنه من غير المناسب أن يتم تمثيل الحكومة الإيرانية في دافوس هذا العام".

وكان من المقرر أن يشارك عراقجي في فعالية غدا الثلاثاء.

ويُعقد هذا الأسبوع مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي تحت شعار "روح الحوار" في منتجع دافوس في جبال الألب السويسرية، ومن المتوقع أن يحضره نحو 3 آلاف مشارك، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

