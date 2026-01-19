الحكومة الماليزية تطلق الخطة الوطنية لتطوير التعليم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الحكومة الماليزية إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التعليم 2026- 2035، وهي خطة استراتيجية تشمل النظام البيئي للتعليم الوطني بأكمله، من المدارس إلى مؤسسات التعليم العالي.

وسيقوم رئيس الوزراء أنور إبراهيم بإطلاق الخطة التي تحظى بدعم مشترك من وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم في 20 يناير في مركز بوتراجايا الدولي للمؤتمرات.

وفي بيان مشترك اليوم الأحد، قالت وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم إن إطلاق الخطة يعكس التزام الحكومة بتعزيز نظام تعليمي عالي الجودة وشامل وتنافسي عالميا، وفقا لصحيفة ذا نيو ستريتس تايمز الماليزية.