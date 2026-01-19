من المقرر أن يلتقى قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل؛ لمناقشة كيفية الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من عدة دول أوروبية حليفة ابتداء من الأول من فبراير المقبل.

وقد أرسلت كل من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، عددا صغيرا من الجنود في مهمة استطلاع إلى جرينلاند، في دلالة على التضامن مع الدنمارك، التي تقاوم طموحات ترامب بالاستحواذ على الجزيرة القطبية التي تسيطر عليها منذ نحو 300 عام.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، للصحفيين اليوم الاثنين، إنه قبل قمة يوم الخميس "تتواصل مشاورات مكثفة بين قادة الدول الأوروبية"، بالإضافة إلى التواصل مع الولايات المتحدة "على جميع المستويات".

ومن المقرر أن تتواجد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، ولكن لم يتم تحديد موعد للقاء بينهما في الوقت الحالي، وفقا لما قاله المتحدث.

وأضاف المتحدث: "الأولوية هنا للتواصل وليس التصعيد وتجنب فرض الرسوم".

وأوضح أنه مع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد "للقيام بكل ما يلزم لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية" في حال تم فرض الرسوم.