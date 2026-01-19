 غياب رافينيا يهدد صدارة برشلونة في الليجا - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 3:27 م القاهرة
غياب رافينيا يهدد صدارة برشلونة في الليجا

وكالات
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 3:18 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 3:18 م

تلقى برشلونة بطل الدوري الإسباني هزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام ريال سوسييداد (2-1) ضمن الجولة 20 من الليجا، في نتيجة أعادت إحياء آمال ريال مدريد في صدارة الترتيب، بعدما تجمّد رصيد الفريق الكتالوني عند 49 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن الميرينجي.

وجاء في تقرير صحفي ان الملفت أن هذه الخسارة كانت الخامسة لبرشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات، والقاسم المشترك بينها جميعًا كان غياب الجناح البرازيلي رافينيا عن التشكيلة الأساسية لهانز فليك.

فقد غاب اللاعب بسبب الإصابة عن مواجهات حاسمة في الدوري ودوري الأبطال، بينما جاءت الهزيمة الوحيدة بحضوره أمام تشيلسي بعدما شارك بديلًا.

ورغم كثرة إصاباته، يواصل رافينيا تقديم أرقام قوية، مؤكّدًا أهميته الكبيرة في منظومة برشلونة الهجومية.

 


