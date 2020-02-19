قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم استقبال نحو 8 ملايين مشكلة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بشأن العدادات مسبوقة الدفع من المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التحول من العدادات العادية إلى الإلكترونية.

وأضاف أثناء حوار لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «Ten»، صباح الأربعاء، أنه يتم البحث في كل الشكاوى للتأكد من مصداقيتها، لافتًا إلى وجود حوالي 4,5 مليون بلاغ بشكاوى فنية، في حين أن بلاغات العدادات التجارية لم تتخط 320 ألف في آخر 3 سنوات.

وأكد أن الوزارة مهتمة بالبحث والمتابعة لكل الشكاوى المقدمة على مستوى الجمهورية، معلقًا: «مفيش حاجة اسمها ادفع وبعدين اشتكي».

وأوضح أن الشكاوى التي تأتي عبر الخط الساخن 121، تتم من خلال شركة مستقلة، لضمان الشفافية والمصداقية في متابعتها، وفي ذات الوقت نتابع عمل الشركة، موضحًا أن أغلب المشكلات متعلقة بالأعطال الفنية في العدادات.