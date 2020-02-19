 بالفيديو.. شاهد لحظة إقلاع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد توقف دام 8 سنوات - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد لحظة إقلاع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد توقف دام 8 سنوات

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 12:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 12:24 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة إقلاع أول رحلة جوية من مطار دمشق إلى مطار حلب، بعد توقف دام أكثر من ثماني سنوات.

وأعلن وزير النقل السوري، أمس الأول الاثنين، عن عودة تشغيل مطار حلب الدولي، بعد فترة توقف طويلة.

 


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