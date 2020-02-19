عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة إقلاع أول رحلة جوية من مطار دمشق إلى مطار حلب، بعد توقف دام أكثر من ثماني سنوات.

وأعلن وزير النقل السوري، أمس الأول الاثنين، عن عودة تشغيل مطار حلب الدولي، بعد فترة توقف طويلة.