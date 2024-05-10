ضبط سيدة بسوهاج تدير كيانا تعليميا غير مرخص للنصب على المواطنين

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة بسوهاج، تدير كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة سيدة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج) تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية فى عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات بمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم.

تم ضبطها وبحوزتها (86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمى المشار إليه ، "جهاز حاسب آلى لاب توب بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"، 3 أكلاشيهات).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.