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شهدت محافظتا الجيزة وسوهاج، اليوم الجمعة خروج آلاف المواطنين فى الميادين والشوارع لدعم وتأييد القضية الفلسطينية، ودعم مواقف وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية.

وبثت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، تظاهرات شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، مظاهرة مؤيدة لفلسطين ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تعلن تأييدها لفلسطين والرئيس السيسى".

وخرج الآلاف من المواطنين والشباب فى محافظة سوهاج لإعلان دعمهم لموقف القيادة السياسة تجاه القضية الفلسطينية، وهتفوا: "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين.. وتسقط تسقط إسرائيل".