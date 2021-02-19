بعثة الأهلي تتناول الجرعة الأولى من تطعيم الملاريا قبل السفر إلى تنزانيا

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منح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، لاعبي الفريق وأفراد البعثة الجرعة الأولى من تطعيم الملاريا اليوم الجمعة قبل السفر إلى تنزانيا.

وحدد أبو عبلة ٣ جرعات للاعبين وأعضاء البعثة بالكامل في أوقات مختلفة تبدأ اليوم قبل السفر.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.