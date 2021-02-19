تقيم سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، نادي سينما "الكارتون المصري"، والذي يقام في السبت الثالث من كل شهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.



ويعرض فيلم "الدليل" للكاتب الكبير محمد المخزنجي، إخراج نسرين عز الدين، ويدور حول عائلة "زيزو" وأصدقاؤه في الإسكندرية ومغامراتهم الشيقة، كما يعرض فيلم "خطوط ودوائر" تأليف وإخراج الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، وفيلم "عصفور يجد عشا" إخراج مها عبد الرازق، كما نتعرف على بانوراما "فصول السنة" مع الفنانة ليلي مكين.



ثم يحكي لنا الأراجوز قصتين من الأدب الصيني مع الكومبيوتر والماوس، كما يعرض فيلم "مملكة النحل" للمخرجة عطية عادل خيري الذي يستعرض هزيمة جيش الجراد الذي هاجم مزرعة النحل، وفيلم " كتاب الأمثال" للمخرج حسن عبد الغني، وأخيرا فيلم "دعاء" إخراج حسين النمر.