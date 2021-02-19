 الزمالك يطلب المران على ملعب تونجيت في السنغال - بوابة الشروق
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الزمالك يطلب المران على ملعب تونجيت في السنغال

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:00 ص

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه طلب من قنصل مصر في السنغال خوض الفريق مراني الأحد والاثنين على الملعب المستضيف للقاء الزمالك وتونجيث السنغالي.

وأشار قاسم إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو طلب ذلك بهدف التعود على أرضية الملعب، مضيفا أنه ينتظر رد مسئولي النادي السنغالي.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة تونجيث في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي مع مولودية الجزائر في استاد القاهرة.


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